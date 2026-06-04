Рожден ден празнува Мария Бакалова

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Мария Бакалова е българска актриса, най-известна с филма „Борат 2“. За ролята на Тутар Сагдиев получава номинация за „Оскар“, БАФТА и „Златен глобус“ и става първата българка, номинирана за престижните отличия.

Бакалова е родена на 4 юни 1996 г. в Бургас. Като дете взема уроци по пеене и флейта. Впоследствие учи в Националното училище за музикално и сценично изкуство „Панчо Владигеров“ в Бургас, специалност „Актьорско майсторство за драматичен театър“ и втора специалност „Флейта“.

През 2019 г. завършва НАТФИЗ в София в класа на проф. Иван Добчев.

На сцената на Драматичния театър в Пловдив играе в „Опасни връзки“ на режисьора и актьор Константин Еленков – мадам дьо Турвел и Сесил Воланж.

През 2021 г. Бакалова е удостоена с почетен „Аскеер“ за „посланик на българското актьорско майсторство и международна изгряваща звезда“.

Редактор "Екип на Петел",

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