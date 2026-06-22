Рожден ден празнува Меглена Кунева
22.06.2026 / 03:00 0
Кадър БТВ
Рожден ден празнува Меглена Кунева, посланик на Европейския съюз в Съвета на Европа, бивш вицепремиер по европейски политики, бивш министър на образованието и бивш еврокомисар
Редактор "Екип на Петел",
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