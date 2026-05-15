Рожден ден празнува Михаела Филева

Михаела Тинкова Филева е българска певица, автор на текстове и песни, озвучаваща актриса, танцьор и активистка за човешки права на ЛГБТ граждани и хора в неравностойно положение.

През 2011 участва в първото издание на X Factor. Още следващата година сключва договор и става най-продаваният артист на музикалния издател „Монте Мюзик“.

През 2024 г.създава музикалната компания „Манифест Мюзик“ и става самопродуциращ се изпълнител.

Биография

Родена е на 15 май 1991 г. в град Велико Търново. През детството си живее в град Дебелец с майка си Албена Филева (родена Ковачева) при баба си и дядо си. На 5-годишна възраст през 1996 г. започва уроци по пиано при Петя Кръстева. Нейни вокални педагози са Мария Касабова и Петя Кръстева. Възпитаник е на естрадно студио „Румина“, чрез което участва в редица конкурси и фестивали в Молдова, Франция, Италия, Полша.

В периода 2002 – 2009 г. участва в редица музикални фестивали и конкурси в България. През 2002 г. печели първо място в конкурса „Звездици“ във Велико Търново, през 2004 г. – първо място в „Лачени обувки“ в Берковица, 2006 г. – Гран при от „Сребърна Янтра“ във Велико Търново. През 2007 г. Стефан Диомов ѝ връчва трето място в конкурса „Съзвездие“ в Шумен, получава специалната голяма награда на журито с председател Георги Христов в конкурса „Нова музика“ в Горна Оряховица, а година по-късно на същия конкурс заема второ място. Участва и в конкурса „Звездици за Лора“ в Свищов през 2007 г., като печели първо място, а през – Гран при. През 2008 г. печели още две първи места в конкурсите „Магията на песента“ в Търговище и „Медени гласчета“ в Кубрат. През 2009 г. отново е първа в „Магията на песента“.

През 2008 г. получава Гран при от Годишни музикални награди „Сезони“ в Бургас и от „Сарандев“ в Добрич, първите места от „Лица на приятели“ в Кагул, Молдова, „Две сърца близнаци“ в Кишинев, Молдова (дублира първото място и през 2009 г.). През 2009 г. от третия конкурс „Звезди над Дунав“ в Силистра отново си тръгва с първа награда, получава първо място и от „Морско конче“ – Варна, представя България в конкурса „Карпатия фест“ в Жежов, Полша, а в 18-ото издание на конкурса „Откритие“ във Варна печели трета награда за изпълнението на авторската песен на Петко Савов „Не знаеш“.

През 2010 г. завършва Природо-математическа гимназия „Васил Друмев“ в родния си град. Приета е в НМА „Панчо Владигеров“, в специалност „Поп и джаз пеене“, в класа на проф. д-р Стефка Оникян. Завършва бакалавър в НМА, след това и магистър със специалност „Вокална педагогика“.

През 2011 г. участва в първото издание на българския вариант на музикалното шоу X Factor, като достига финалите на шоуто. През същата година подписва договор с музикалния издател „Монте Мюзик“, зад който стои поп музикантът Владимир Ампов – Графа.

В началото на 2025 г. прекратява договора си с Монте Мюзик и става самопродуциращ се изпълнител с разпространител Уорнър Мюзик Груп

