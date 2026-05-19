Рожден ден празнува Михаил Билалов

Роден е на 19 май 1965 г. в град Русе, но е израснал в Бургас в семейство на актьори. През 1984 г. завършва НГДЕК. През 1989 г. завършва ВИТИЗ „Кръстьо Сарафов“ със специалност „Актьорско майсторство за драматичен театър“ в класа на професор Николай Люцканов с асистенти Маргарита Младенова и Здравко Митков.

Спечелва място за актьорски стаж в парижката консерватория, по този повод заминава за Франция. Напуска след 4 месеца.

При престоя си във Франция работи като продавач, секретар, служител в рекламна агенция, води курс за кандидат-студенти по актьорско майсторство. Завършва висше образование по ландшафтен дизайн във Версайското училище и отваря собствена фирма.

На два пъти е водещ на предаването „Стани богат“ – веднъж от 1 април 2018 г. до 26 януари 2020 г., когато се излъчва по БНТ, и от 20 декември 2021 г. до 8 декември 2023 г., но този път по БТВ.

През 2016 г. озвучава Вожд Туи в анимационния филм на „Дисни“ – „Смелата Ваяна“, записан в студио „Александра Аудио“. Това е единственият озвучен филм, в който участва.

