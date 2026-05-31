Рожден ден празнува Николай Сотиров

Николай Иванов Сотиров е български актьор.

Роден е на 31 май 1956 г. в Шумен. Завършва актьорско майсторство във ВИТИЗ „Кръстьо Сарафов“ през 1980 г.

Работил е в студио „Пантомима“ към театър Сълза и смях, в театър „Движение“. В последните години работи в театър „Панданс“, като участва в постановките „Вяра и ерес“, „Тримата мускетари“ и „Апокалипсис или...“.

През 2020 г. е гост-участник (в ролята на Рицаря) и гост-детектив във втори сезон на „Маскираният певец“.

Награда „За най-добър мим“ на Фестивала в (Арецо, Италия, 1984).

„Голямата награда“ на Фестивала в (Арецо, Италия, 1984).

Награда „За млад актьор“ за участие във филма „Вибрации“.

Театрални роли:

„Вяра и ерес“

„Тримата мускетари“

„Апокалипсис или...“

„Капричиос“

„Лабиринт зад кулисите“ – Сганарел

„Швейк“

