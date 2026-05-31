Рожден ден празнува Николай Сотиров
Николай Иванов Сотиров е български актьор.
Роден е на 31 май 1956 г. в Шумен. Завършва актьорско майсторство във ВИТИЗ „Кръстьо Сарафов“ през 1980 г.
Работил е в студио „Пантомима“ към театър Сълза и смях, в театър „Движение“. В последните години работи в театър „Панданс“, като участва в постановките „Вяра и ерес“, „Тримата мускетари“ и „Апокалипсис или...“.
През 2020 г. е гост-участник (в ролята на Рицаря) и гост-детектив във втори сезон на „Маскираният певец“.
Награда „За най-добър мим“ на Фестивала в (Арецо, Италия, 1984).
„Голямата награда“ на Фестивала в (Арецо, Италия, 1984).
Награда „За млад актьор“ за участие във филма „Вибрации“.
Театрални роли:
„Вяра и ерес“
„Тримата мускетари“
„Апокалипсис или...“
„Капричиос“
„Лабиринт зад кулисите“ – Сганарел
„Швейк“
