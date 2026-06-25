Рожден ден празнува Петър Стоянович

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Петър Стоянович е роден на 25 юни 1967 г. в София, България.

Правнук е на Иван Стоянович – Аджелето, националреволюционер, съединист и политик. Внук е на д-р Петър Стоянович, завършил държавни науки в Германия, тютюнев експерт, генерален директор на концерна „Реемсма“ – Хамбург за Югоизточна Европа, съден от Народния съд. Баща му Иван Стоянович (1930 – 1999) е кинокритик, журналист и писател. Майка му Ани Бакалова (1940 – 2016) е известна театрална и филмова актриса. Брат му Димитър Стоянович (р. 1977) е сценарист и журналист.

Петър Иванов Стоянович е български историк, журналист, ПР и политик.

По време на управлението на ОДС (1997 – 2001) е парламентарен секретар и началник на кабинета на министъра на външните работи Надежда Михайлова. Заема и висши партийни постове в СДС (2001 – 2003) и в ПП „Движение „Гергьовден“ (2003 – 2010). От 2013 до 2014 г. е безпартиен министър на културата в правителството на Пламен Орешарски (БСП и ДПС с подкрепата на „Атака“).

Петър Стоянович има онс „доктор на историческите науки“. Доцент е в Института за исторически изследвания на БАН.

Професор на Шуменския университет и на Института за исторически изследвания на Българската академия на науките (БАН)

Редактор "Екип на Петел",

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