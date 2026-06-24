Рожден ден празнува Петя Буюклиева

снимка: Булфото

Петя Буюклиева е родена на 24 юни 1959 г. в Асеновград. Завършва музикалното училище в Пловдив със специалност пиано, а след това и музикалната академия – естраден отдел в класа на Стефан Анастасов през 1983 г..

Една от първите ѝ изяви е на Софийската джаз-среща през 1980 г. От 1981 г. е солистка на оркестър „София“, с който е на концертно турне в Русия, след това Биг бенда на БНР и Динамит брас бенд.

Първата ѝ записана песен е „Водопад“ – 1980 г. (м. Симо Лазаров), с група „Унисон“, но вниманието на специалистите и публиката е привлечено едва пет години по-късно с „Откритие“ (м. Александър Бръзицов).

През 1986 г. печели „Голямата награда“ на Международния фестивал „Златният Орфей“.

Многократно е обявявана за най-добра певица в годишните анкети на „Музикална стълбица“ на БНР (за пръв път през 1989 г.). Сред най-популярните песни в репертоара ѝ са „Жена на всички времена“, „Радостта като сълза“, „Понеделник сутрин“, „Понякога“, „Хоби“, „Ежедневен човек“, „Бъди звезда“, дуетната ѝ песен с Георги Христов „Пролет“ (м. Тончо Русев), а най-впечатляващо е изпълнението ѝ на „I’m changing“ – кавър версия на Дженифър Холидей, по която има заснет видеоклип. Песента „Ежедневие“ е обявена за най-добро рок-изпълнение от радио „Франс ентър“ – 1990.

За нея пишат песни композитори като Зорница Попова, Тончо Русев, Борис Чакъров, Найден Андреев и много други.

Спечелила е четири пъти престижната награда „Гран При“ и 25 международни награди от конкурси в различни държави.

Певицата пее в много стилове: поп, рок, джаз, фолклор. Доказват го и думите ѝ за стиловото разнообразие:

„Това не е толкова изненадващо за човек, започнал да се занимава с музика от 4-годишна възраст. Първо свирех на цигулка, завърших музикално училище с пиано. Дипломирах се от Музикалната академия в София със същия инструмент и поп и джаз пеене. Изпълнявала съм най-различни стилове – би ми било безкрайно скучно, ако пеех само поп или рок. Имам много метаморфози. На един от последните си концерти в НДК в София, аз ги демонстрирах. Минах от джаз, през поп, рок, та чак до денс. Показах, че за всеки един мой фен, аз имам песен и че никога няма да бъда еднообразна.“

Редактор "Екип на Петел",

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