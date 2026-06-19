Рожден ден празнува Пола Абдул

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Пола Абдул е родена на 19 юни 1962 г. в Сан Фернандо, Калифорния . Световноизвестна певица, танцьорка, продуцент, танцьор, хореограф, актриса и телевизионен водещ. Има издадени десетки сингли и няколко албума. Освен това Пола е била избрана за хореограф от Джанет Джексън, Принс, Джордж Майкъл, Зи Зи Топ, Доли Партън и др. Носителка е на „Грами“ и „Еми“. От 1991 г. има звезда на Холивудската алея на славата.

Жури на American Idol (2002 – 2009), по-късно (през 2011 г.) на американския The X Factor. Едни от известните хитове на Пола Абдул са „Opposites Attract“ („Противоположностите се привличат“) и „Rush Rush“ („Бягай“). Женена за кратко (1992 – 1994) за Емилио Естевес.

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