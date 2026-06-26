Рожден ден празнува Преслава

Снимка: Булфото

На 26 юни рожден ден има Преслава. Преслава Колева Иванова, по-известна с артистичния си псевдоним Преслава, българска попфолк и народна певица.Сменила е рожденото си лично име от Петя на Преслава, пише уикипедия.

Родена е на 26 юни 1984 г. в град Добрич, в семейството на Янка и Кольо Тончеви – шивачка и международен шофьор. Има сестра, която е с три години по-голяма, и е народна певица от музикална компания „Пайнер“ –Ивелина Колева.

Преслава е завършила музикалното си образование в училище по изкуствата СОУ „Св. Климент Охридски“ в Добрич, със специалност фолклорно пеене и музикален инструмент гъдулка.

Едва 7-годишна изпява първата си песен с оркестър – „Тръгнала ми е Милена“.

На 14 години участва във Великденското добруджанско надсвирване в гр. Генерал Тошево. Макар и против волята на родителите си, започва да пее още от 15-годишна по заведения.

В ученическите си години със свои съученици сформират оркестър и го кръщават „Шанс“, а първия оркестър, с който е работила професионално е формация „Мега“. През лятото на 2003 г. Милко Калайджиев я открива за голямата сцена и я кани да пее с неговия оркестър в редица заведения по Черноморието. Само няколко месеца по-късно Петя вече е част от музикална компания „Пайнер“ под творческия псевдоним Преслава.

Преслава е едно от най-ярките и знакови имена на българската музика през последното десетилетие. Притежава плътен и лесно разпознаваем глас – мецосопран.

Благодарение на богатите си гласови възможности е способна да пее много стилове музика –попфолк, фолклор, поп, рок, джаз.

Тя е първата певица, носителка на отличието „Музикален идол“ на телевизия „Планета“, и единствената в историята на попфолка, чиито общи титли „Певица на годината“ се изчисляват на 13. Певицата също така е отличена и с две международни награди за Най-популярна българска певица в чужбина и за Балканска звезда на

Международните музикални награди съответно в Черна гора и в Истанбул.

Освен това тя е от най-награждаваните български певици – нейните отличия и награди са почти 60 на брой, придобити за 10 години.

Певицата има няколкогодишна връзка с Георги Станоев – Бирмата.

През октомври 2017 г. Преслава за първи път се показва публично приятеля си – бизнесменът Павел Лазаров.

На 26 март 2018 г. певицата обявява, че е бременна чрез пост в Instagram. На 14 септември 2018 г. ражда дъщеря си, Паола.

Блиц помества имената и на други известни рожденици на 26 юни:

У нас:

Димитър Желев, председател на Съвета на директорите и изп. директор на „Алианц България“.

Емил Стойчев, художник.

По света:

Ариана Гранде, американска актриса и певица. Около 50 000 души се събраха на благотворителния й концерт в Манчестър, проведено в памет на жертвите от атентата на предишния й концерт в „Манчестър Арена”.

Вероник Жоне, френска актриса. Сериалът „Нана“ по едноименния роман на Емил Зола ѝ донася популярност и в България. Играе също в сериалите „Ги дьо Мопасан“, „Студена пот“ и „Жюли Леско“.

Жан-Пол Абало, бивш тогоански футболист, национал, играл за Амиен и АПОЕЛ.

Колин Грийнуд, британски бас китарист, член на групата Radiohead Крис Айзък, американски певец, рок музикант, известен с хита си "Wicked Game" и парчетата "Baby Did Bad Bad Thing" и "Someing's Crying". От време на време се проявява като актьор.

Крис О'Донъл, американски актьор, известен с участието си във филми като „Усещане за жена“ (за който е номиниран за „Златен глобус“ за поддържаща роля), „Батман завинаги“ и „Батман и Робин“ Ник Оферман, американски актьор, известен с филмите „Всички хубави неща“, „Сем. Милър“, „Мъжете, които се взират в кози“, „Внедрени в час“ Обри Плаза, американска актриса, „Ох, на дядо!“, „Сексология“, „Безопасността не е гарантирана“.

Паоло Малдини, бивш италиански футболист, смятан е за един от най-добрите защитници за всички времена. Фланелката с номер 3 в Милан е извадена от употреба в негова чест.

Пол Томас Андерсън, американски режисьор, сценарист и продуцент. Известни филми, режисирани от него, са „Буги нощи“, „Магнолия“, „Ще се лее кръв“, „Учителят“ Робърт Дейви, американски актьор, известен от филмите „Сурова сделка“, „Горещо маце“, „Леденият“, „Игра на смърт“.

Самир Насри, френски футболист-национал от алжирски произход.

Шон Хейс, американски актьор, познат от сериала „Уил и Грейс“, от филмите „Тримата тъпаци“, „Ритни камбаната с финес“, „Спечели среща с Тед Хамилтън“, „Университет за таласъми“ и др.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!