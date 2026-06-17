Рожден ден празнува Радина Кърджилова
кадър: Нова тв
Радина Христова Кърджилова e българска актриса.
Родена на 17 юни 1986 г. През 2009 г. завършва НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ със специалност актьорско майсторство за драматичен театър в класа на професор Пламен Марков и Ивайло Христов.
Започва да играе в постановките на Модерен театър „Пухения“ и „Самотния запад“. Най-известна е с ролята на Сиана в българския сериал „Стъклен дом“.
Кърджилова е на щат към Театър „Българска армия“, но по-късно се премества в Народен театър „Иван Вазов“.
През 2018 г. печели „Икар за водеща женска роля“ за ролята на Екатерина в „Танцът Делхи“ от Иван Вирипаев, с режисьор Галин Стоев.
От 2011 г. до 2024 г. Радина Кърджилова има връзка с актьора Деян Донков. През 2016 г. им се ражда син – Христо, кръстен на бащата на актрисата. През 2021 г. им се ражда още един син - Йоан.
Филмография:
„Последният бей на Балканите“ (2003) – Надире
„Тилт“ (2010) – Беки
„Стъклен дом“ (2010) – Сиана Жекова
„Пустинният бегач“ (2009)
„Фамилията“ (2013) – Ива
„Досието Петров“ (2015) – Елена
„12а“ (2017) – Лина
„Борсови играчи“ (2022) - агент от ДАНС
„Мен не ме мислете“ (2022) – Калина
„Алея на славата“ (2023)
„Те, вълните“ (2025) (сериал) – Люба
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