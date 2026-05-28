Рожден ден празнува Развигор Попов
Роден е в град София на 28 май 1940 г. Завършва Националната музикална академия.
Музикалната му кариера започва в състава „Мелоди“ на Емил Димитров през 1961 г. По-късно преминава в „Стакато“, а след това и в група „Старт“, с която има осем албума.
През 1979 г. започва да композира детски песни, като най-известната от тях е „Вълкът и седемте козлета“, изпята заедно с Мими Иванова. Двамата заедно през 1990 г. основават музикална детска школа в Двореца на децата в София.
През 90-те години свири заедно с Георги Минчев в група „Полезни изкопаеми“. Обикновено участва като гост-музикант в Подуене блус бенд на фестивала Цвете за Гошо всяка година.
Женен е за певицата Мими Иванова, с която има дъщеря. От първия си брак има син, композиторът и музикант – Петър Попов.
