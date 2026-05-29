Рожден ден празнува Рени

Кадър Faireone, Уикипедия

Рени Александрова Гайтанджиева, по-известна само като Рени, е българска попфолк и фолклорна певица.

В дискографията си има 7 албума на български и една двойна компилация. Получава номинации за певица и песен на десетилетието. Песента ѝ „Влюбих се опасно“ става песен номер 1 за 2001 г. в годишната класация на сп. „Нов фолк“. Освен нея нейни визитни картички са хитовете „Като птица съм свободна“, „Плакала съм нощем дълго“, „Искам те“ и дуета с Орлин Горанов „И за теб ли е така“. Издава и 3 албума на сръбски, продуцирани от компанията на Лепа Брена – „Гранд Прадакшън“.През 2003 г. участва в сръбския филм „Ивкова слава“, и става първата българка, участваща в международен филмов проект. Има 3 концерта в Зала 1 на НДК, съответно през 2000, 2001 и 2008 г. Обявен е и четвърти концерт през 2025 г. с участието на гост-изпълнители от България и Сърбия.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!