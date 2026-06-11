Рожден ден празнува Ричард Алибегов
11.06.2026 / 03:00 0
Кадър Нова
Днес рожден ден празнува Ричард Алибегов - председател на УС на Българската асоциация на заведенията.
Другите празнуващи са:
Живко Желев - журналист
Илиян Радулов - тенисист
Йоанна Радулова - тенисистка
Редактор "Екип на Петел",
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