Кадър Нова

Днес рожден ден празнува Ричард Алибегов - председател на УС на Българската асоциация на заведенията.

Другите празнуващи са:

Живко Желев - журналист

Илиян Радулов - тенисист

Йоанна Радулова - тенисистка

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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