Кадър БТВ

Рожден ден празнува Росен Плевнелиев.

Ро̀сен Асѐнов Плѐвнелиев е български предприемач, инженер и политик, 4-ти президент на Република България (22 януари 2012 – 22 януари 2017). Министър на регионалното развитие и благоустройството (27 юли 2009 – 9 септември 2011) в първото правителство на Бойко Борисов.

Плевнелиев печели президентските избори през 2011 г. като кандидат-президент на ГЕРБ на балотажа. На втория тур получава 52,56% от подкрепата според междинните резултати от ЦИК. На 19 януари 2012 г. Плевнелиев и Маргарита Попова полагат клетва като президент и вицепрезидент на Република България пред Народното събрание Встъпва в длъжност на 22 януари 2012 г., когато изтича мандатът на президента Георги Първанов.

Росен Плевнелиев е роден на 14 май 1964 г. в град Гоце Делчев, област Благоевград в семейството на учителите Славка (20 декември 1936 – 16 юли 2017) и Асен Плевнелиеви (27 март 1932 – 1985). Има по-голям брат – Румен (р. 1959). Потомък е на българи бежанци от Плевня, Драмско, преселили се в България през 1913 г. Когато е на десет години, семейството му се премества в Благоевград.

Средното си образование получава в Природо-математическата гимназия в Благоевград, между 1978 и 1982 г. Завършва с отличие гимназията и през 1982 г. заема първо място на националното състезание по компютърно програмиране. По това време Плевнелиев е щатен комсомолски секретар при ОК на ДКМС.

От 1982 г. до 1984 г. отбива редовна военна служба в Школата за запасни офицери в гр. Плевен и в Изчислителния център на Генералния щаб на Българската армия в гр. София.

В периода 1984 – 1989 г. завършва Висшия машинно-електротехнически институт в София, със специалност „изчислителна техника“ Като студент Росен Плевнелиев става член на Българската комунистическа партия и е избран в ръководството на партийната организация във ВМЕИ „Ленин“. Владее немски и английски език.

