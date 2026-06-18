Рожден ден празнува Румен Радев

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На 18 юни рожден ден има Румен Радев.

Той става на 63 години.

Румен Георгиев Радев е генерал от резерва и 5-ти президент на Република България, встъпил в длъжност на 22 януари 2017 г.

По време на военната си кариера Радев, който е летец, достига чин генерал-майор и длъжност „Командир на Военновъздушните сили на Република България“ (2014 – 2016).

Роден е на 18 юни 1963 г. в Димитровград, в семейството на Станка (р. 1940) и Георги Радеви р. на 27 август 1937г.– счетоводителка и електроинженер. Родителите му са от село Славяново, Харманлийско, където Радев прекарва детството си. Има две години по-голяма сестра – Лозана (р. 1961). Кръстен е на дядо си по бащина линия – Радю. Основното и средното си образование Радев получава в Хасково.

През 1982 г. завършва със златен медал Природо-математическата гимназия „Акад. Боян Петканчин“, Хасково.

По-късно завършва Висшето народно военновъздушно училище „Георги Бенковски“, Долна Митрополия през 1987г., като първенец на випуска. По време на обучението си за офицер е приет в БКП, което тогава е задължително условие. Остава в партията до деполитизацията на Въоръжените сили през 1990 г. През 1992 г. завършва Ескадрилното офицерско училище (Squadron Officer School) на Авиационния университет на Военновъздушните сили на САЩ във военновъздушната база „Максуел“, Монтгомъри, Алабама, САЩ. От 1994 до 1996 г. е слушател в командно-щабен профил във Военна академия – ВА – „Г. С. Раковски“, където завършва като първенец на випуска. Доктор на военните науки, като защитава дисертация през 2000 г.[3] През 2003 г. завършва с отличен успех Военновъздушния колеж (Air War College) на Авиационния университет на Военновъздушните сили на САЩ, като магистър по „Стратегически проучвания“.

Владее български, английски, руски и немски език.

Летец-пилот I-ви клас.

Летателен стаж на L-29, L-39 и изтребители УТИМиг-15, Миг-17, Миг-21, Миг-29.

Опознавателни полети на изтребители F-15, F-16, F/A-18 Hornet, Eurofighter Typhoon, SAAB Gripen.

Пролетени над 1400 часа.

През 2014 г. организира авиационно шоу „Това сме ние!“ и лично изпълнява с Миг-29 фигурите от висшия пилотаж „Камбана“ и „Кобра“

На 19 януари 2017 г. Радев и Илияна Йотова полагат клетва като президент и вицепрезидент на Република България пред Народното събрание, а на 22 януари 2017 г. официално встъпват в длъжност.

На 27 януари 2017 г. назначава Огнян Герджиков за служебен министър-председател и служебните заместник министър-председатели Стефан Янев и Илко Семерджиев и служебните министри на петото служебно правителство на България.

След проведените предсрочни парламентарни избори връчва мандат за съставяне на коалиционно правителство на ГЕРБ и Обединени патриоти начело с Бойко Борисов, като по този начин Борисов за трети път оглавява правителството.

Като президент той се е срещал с редица държавни ръководители като Ангела Меркел, Александър Вучич, Виктор Орбан, Еманюел Макрон, Клаус Йоханис, Георге Иванов, Себастиан Курц, Бенямин Нетаняху, Владимир Путин и Доналд Тръмп.

През май 2018 г. Радев е на официално посещение в Русия където се срещна с премиера Дмитрий Медведев и президента Владимир Путин. Тази визита на български президент в Русия е първата след 10-годишна пауза на срещи от високо равнище между президентите на двете страни.

Редактор "Екип на Петел",

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