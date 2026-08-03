Рожден ден празнува Руши Виденлиев

Булфото

Роден е на 3 август 1980 г.

От първи до четвърти клас учи в училището към италианското посолство в София. От малък тренира тенис и мечтата му е да стане тенисист. Още като дете има и сценични изяви. На 10-годишна възраст е приет във Fettes College, Шотландия, където продължава да развива интересите си в спорта, но се среща фатално и с театралното изкуство. Участва активно както в спортния живот на колежа, така и във всички театрални постановки. С ролята на Грегор Самса (Metamorphosis, постановка на Стивън Беркоф, по Кафка) става част от програмата на влиятелния Edinburgh Fringe Festival.

След колежа пътува и живее на различни места. Приет е в Кино академията в Ню Йорк, но избира Бристолския университет, където учи театър и кино.

Руши става популярен в България в началото на новия век, 10 години след падането на социализма. Дебютира на българската сцена през 2001 година с песента „Всичко се връща“ (която има и англоезична версия - „Taking A Breath“). За следващ сингъл е избрана песента „Away From You“, а малко след това през 2002 година излиза и първият му албум „От друга страна“. За продукцията Руши работи основно с Мага. Третият сингъл от албума е „Il Ritmo Del Mio Cuore“. Тази песен се превръща в летния хит на 2003 г.

В края на същата година Руши е готов и с втори албум- „Независим“. По песните работи с Миро Гечев, Мага, Графа и Крум Георгиев. От албума излизат три сингъла: „Instead“(feat. Устата), „Ти беше“ и „Хотел**“.

През пролетта на 2005 година излиза албумът „Онзи“. Тук към вече разпознаваемия, мелодичен поп на Руши се добавя и по-китарно звучене, благодарение на Георги Георгиев от Остава, Димо от P.I.F., които са нови съавтори в албума. Едноименната песен „Онзи“ е дело на Мага. Миро Гечев и Графа също участват в проекта, от който има три сингъла: „Онзи“,"Things Are Simple" и „Бе Ге Ти Ви“.

Последният (засега) албум на Руши е „Post Sleep“ (2008). За него той работи с Retro, алтернативно трио, което повежда музиката му в по-експериментална посока. Сингли от продукцията стават: „Go Ahead“, „Local Time“ и „Beautiful Dirt“ (включен и в саундтрака на филма на Явор Гърдев „Дзифт“).

Руши е съавтор и на много песни за други български изпълнители, в това число Мария Илиева („Думи“), Нина Николина („Вуду“) и Лора Караджова („Спуснати завеси“). Работи и по дебютните албуми на финалистите от Music Idol и X-Factor. Негови са текстовете на „За тебе песен нямам“ на Невена Цонева, „Няма място в теб“ на Тома и „Самурай“ на Жана Бергендорф.

Като актьор участва във филмите „Magma“ на режисьора Иън Гилмор, "Dalida на Джойс Бунюел, „Trade Routes“ на Джеймс Лофтус, „Double Identity“ на Денис Димстер и озвучава ролята на Родни Копърботъм, в българската версия на анимацията „Роботи“ на Крис Уедж.

През 2012 година Руши получава покана за главна роля в дебютния режисьорски проект на оператора Емил Христов. „Цветът на хамелеона“ е по сценарий на Владислав Тодоров (автор и на „Дзифт“) и е свързан с периода на социализма и периода на постсоциализма. Филмът дебютира на кинофестивала в Торонто и е селектиран в програмата на много световни кинофестивали, включително „New directors New films“ в Ню Йорк. За ролята си на маниакалния псевдо шпионин Батко Стаменов през 2013 година Руши получава награда за Най-добър актьор от Българската филмова академия, както и много други престижни отличия.

През 2013 г. Рушен завършва магистърска програма по късометражно кино в School of Visual Arts- Ню Йорк.

Редактор "Екип на Петел",

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