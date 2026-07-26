Рожден ден празнува Сандра Бълок

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Kevin Paul, Уикипедия

Сандра Анет Бълок (на английски: Sandra Annette Bullock, правилна транскрипция от английски – Булък е американска филмова актриса и продуцент.

Родена е на 26 юли 1964 г. Арлингтън, Съединени американски щати

Сандра Бълок е родена в Арлингтън, Вирджиния, предградие на Вашингтон, окръг Колумбия. Баща ѝ Джон Бълок (John W. Bullock) служи в армията на Съединените американски щати, майка ѝ, Хелга Г. Майер (Helga D. Meyer, 1942 – 2000), е немска оперна певица и учител по музика. Двамата се срещат в Нюрнберг, Германия, докато бащата на Сандра, Джон, е командирован там. Сандра Бълок има по-малка сестра – Gesine Bullock-Prado, която е бивш вицепрезидент на филмовата компания на Бълок „Fortis“.

Като дете Сандра Бълок често придружава майка си при нейните оперни представления. По тази причина тя прекарва първите дванадесет години от живота си предимно в Нюрнберг, където остава с леля си и баба си и учи немски език. Семейството ѝ живее известно време и в Залцбург и Виена (Австрия).

След това Бълок се мести в САЩ и учи в гимназия Вашингтон-Лий (Washington-Lee High School) в Арлингтън, където е мажоретка и участва във всички училищни театрални представления. След като се дипломира в гимназията през 1982 г., започва следването си в Университета в Източна Каролина в Грийнвил (East Carolina University in Greenville), със специалност драма. Дипломира се през 1986 г.

След дипломирането си се мести в Манхатън и работи като чистачка, барман, сервитьор и гардеробиер, също така във фризьорски салон за кучета, по време на прослушвания за роли.

Редактор "Екип на Петел",

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