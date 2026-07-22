Рожден ден празнува Серафим Бързаков

снимка: Biser Todorov, Уикипедия



Серафим Иванов Бързаков е български борец, състезаващ се в стил свободната борба, двукратен Световен шампион, Вицеолимпийски шампион от Летните олимпийски игри в Сидни 2000.

Серафим Бързаков е роден на 22 юли 1975 г. в с. Коларово, община Петрич. Израства и живее в съседното село Самуилово.

Сребърен медалист от летните олимпийски игри през 2000 г. в Сидни в категория до 63 kg. Първият му треньор е Димитър Алексов, а понастоящем Георги Стоичков. Състезавал се е за клубовете „Славия-Литекс“ и „Левски“.

През 2019 година в Петрич отваря врати новата спортна, носеща името на Серафим Бързаков.

Успехи:

2 място ЕП – мъже „Фрибур '1995“ (Швейцария)

1 място ЕП – мъже „Будапеща '1996“

3 място ЕП – мъже „Варшава '1997“

1 място СП – мъже „Техеран '1998“

1 място ЕП – мъже „Братислава '1998“

2 място ЕП – мъже „Минск '1999“

3 място ЕП – мъже „Будапеща 2000“

2 място ОИ – „Сидни 2000“

1 място ЕП – мъже „Будапеща 2001“

1 място СП – мъже „София 2001“

2 място СП – мъже „Ню Йорк 2003“

8 място ОИ – „Атина 2004“

1 място ЕП – мъже „Варна 2005“

2 място СП – мъже „Будапеща 2005“

3 място ЕП – мъже „Москва 2006“

5 място СП – мъже „Гуанджоу 2006“ (Китай)

3 място ЕП – мъже „София 2007“

Носител на турнира „Дан Колов“ 3 кратен.

Редактор "Екип на Петел",

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