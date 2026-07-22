Рожден ден празнува Серафим Бързаков
снимка: Biser Todorov, Уикипедия
Серафим Иванов Бързаков е български борец, състезаващ се в стил свободната борба, двукратен Световен шампион, Вицеолимпийски шампион от Летните олимпийски игри в Сидни 2000.
Серафим Бързаков е роден на 22 юли 1975 г. в с. Коларово, община Петрич. Израства и живее в съседното село Самуилово.
Сребърен медалист от летните олимпийски игри през 2000 г. в Сидни в категория до 63 kg. Първият му треньор е Димитър Алексов, а понастоящем Георги Стоичков. Състезавал се е за клубовете „Славия-Литекс“ и „Левски“.
През 2019 година в Петрич отваря врати новата спортна, носеща името на Серафим Бързаков.
Успехи:
2 място ЕП – мъже „Фрибур '1995“ (Швейцария)
1 място ЕП – мъже „Будапеща '1996“
3 място ЕП – мъже „Варшава '1997“
1 място СП – мъже „Техеран '1998“
1 място ЕП – мъже „Братислава '1998“
2 място ЕП – мъже „Минск '1999“
3 място ЕП – мъже „Будапеща 2000“
2 място ОИ – „Сидни 2000“
1 място ЕП – мъже „Будапеща 2001“
1 място СП – мъже „София 2001“
2 място СП – мъже „Ню Йорк 2003“
8 място ОИ – „Атина 2004“
1 място ЕП – мъже „Варна 2005“
2 място СП – мъже „Будапеща 2005“
3 място ЕП – мъже „Москва 2006“
5 място СП – мъже „Гуанджоу 2006“ (Китай)
3 място ЕП – мъже „София 2007“
Носител на турнира „Дан Колов“ 3 кратен.
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