Рожден ден празнува Серафим Тодоров

Булфото

Роден е на 6 юли 1969 г. в Пещера.

Той е един от най-великите български боксьори за всички времена. По време на неговата кариера има 3 световни и 3 европейски титли. 2 пъти е избран за „Спортист на годината“ (1991 и 1993), като втория път изпреварва „палача“ на французите Емил Костадинов. Има и 3 титли от турнира „Странджа“ (1989, 1993 и 1996). Когато е на върха на славата, мениджъри от САЩ и Австралия го искат за профибоксьор, но отказва.

19-годишният му син Симеон тренира децата на местния волейболен отбор в Пазарджик. Брат му Стефан Тодоров също е състезател по бокс.

Неотдавна Серафим Тодоров кани поета и журналист и негов приятел Христо Христов да напише биографична книга за него. Когато започват интервютата, Христов не понася историята за живота на Серафим и го моли да не издава книгата. И двамата се отказват от идеята.

Редактор "Екип на Петел",

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