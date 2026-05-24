Рожден ден празнува Цецка Цачева

На този ден през 1958 г. е родена Цецка Цачева.

Тя е първата жена председател на българския парламент.

Тя е избрана за председател на 41-то Народно събрание (14 юли 2009 до 14 март 2013) и 43-то Народно събрание (27 октомври 2014 – 27 януари 2017).

Владее свободно немски и руски език.

Цецка Цачева е министър на правосъдието на Република България от 4 май 2017 г.

