Рожден ден празнува Таня Богомилова

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Таня Богомилова Дангалакова е българска спортна деятелка и плувкиня, олимпийска шампионка от Летните олимпийски игри в Сеул през 1988 г. На Световното първенство в Мадрид 1986 г. завършва трета на 100 м бруст и втора на 200 м. На Европейското първенство в София през 1985 г. става шампионка на 200 м бруст и трета на 100 м, а заедно с Бистра Господинова, Радосвета Пиронкова и Ваня Аргирова заема трета позиция на щафетата 4×100 м смесена.

Член е на Техническата комисия на плуване в открити води на ФИНА (Международната федерация по плувни спортове) и генерален секретар на Българска федерация за плувни спортове (БФПС).

Биография

Родена е в София на 30 юни 1964 г. Започва да тренира плуване на 6-годишна възраст. Неин първи учител по плуване е Петър Костов. На 14-годишна възраст е майстор на спорта.

Състезава се в дисциплината бруст. Първото ѝ голямо състезание е на Летните олимпийски игри в Москва през 1980 г., където се класира девета.

На Европейското първенство в София (1985) печели златен (200 м бруст), сребърен медал (100 м бруст) и бронзов медал (смесена щафета 4 по 100 м). На Световното първенство по плуване в Мадрид е втора на 200 м и трета на 100 м (1986).

Звездата на Таня Богомилова в Алеята на славата, стадион Българска армия, София.

Омъжва се за Георги Дангалаков, който става неин треньор. Ражда дъщеря Ана (1987). На следващата година на летните олимпийски игри в Сеул (1988) печели златен медал на 100 м бруст и поставя олимпийски рекорд. Тя е единствената ни олимпийска шампионка по плуване. Обявена е за Спортист на годината за 1988 г.

Състезава се до 1991 г. Работи като треньор в Гърция, в Държавна агенция за младежта и спорт. Изпълнителен директор на Българска федерация по плувни спортове от 2002 г. (БФПС), генерален секретар на БФПС.

Семейство: дъщеря Ани и син Георги. Ани Дангалакова е многократна републиканска шампионка по плуване и участничка в летните олимпийски игри в Атина през 2004 г.

През 2025 г. е удостоена със званието почетен гражданин на София.

Редактор "Екип на Петел",

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