Рожден ден празнува Татяна Буруджиева

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Татяна Иванова Буруджиева-Ваниотис е българска политоложка, философ и политик, народна представителка в XLII народно събрание от БСП, началник на кабинета на председателя на БСП, Сергей Станишев. През 2013 г. е избрана като водач на листата на Коалиция за България в Разград с 26,61% от гласовете.

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