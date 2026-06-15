Рожден ден празнува Татяна Буруджиева
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Татяна Иванова Буруджиева-Ваниотис е българска политоложка, философ и политик, народна представителка в XLII народно събрание от БСП, началник на кабинета на председателя на БСП, Сергей Станишев. През 2013 г. е избрана като водач на листата на Коалиция за България в Разград с 26,61% от гласовете.
Други рожденици днес:
Андон Николов, олимпийски шампион по вдигане на тежести
Анжела Тошева, пианистка
Борис Луканов, актьор
Гинка Станчева, актриса
Редактор "Екип на Петел",
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