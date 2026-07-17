Рожден ден празнува Тити Папазов

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Константин Папазов, по-известен като Тити Папазов, е треньор по баскетбол на баскетболния отбор Левски.

Роден е на 17 юли 1967 г. в София. Тренира като дете баскетбол с „Левски“ . По негови думи: "знаех, че нямам капчица талант". Бил е президент на БК „Славия“, треньор на мъжките състави на „Левски“ и „Лукойл Академик“, както и на мъжкия национален отбор.

През 2007 г. Демократическата партия издига кандидатурата му за кмет на София - в изборите получава 1.73% от гласовете.[3]През 2008 г. участва в сериала „Забранена любов“ в ролята на Рони Асенов.

Като треньор на „Левски“ печели 2 пъти поред Купата на България — през 2009 г. и 2010 г., съответно срещу „Лукойл Академик“ и „Рилски спортист“. През 2010 г. печели сребърните медали в НБЛ след 3-1 загуби от „Лукойл Академик“, през 2011 г. - 2 място в турнира за Купата на България, след загуба на финала от Лукойл Академик с 81:80, през 2010 г. - Балканската лига начело на „Левски“ (на финала сините побеждават черногорския „Ловчен“ с 77:65).

Тити Папазов е обявен за треньор на годината на България за 2009 г.. През 2015 г. Тити Папазов обяви на специална пресконференция, че се отказва от треньорството,но през август 2017 г. след 2-годишно отсъствие се завърна пак като треньор на Левски.

Редактор "Екип на Петел",

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