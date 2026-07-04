Рожден ден празнува Весела Казакова

Родена е на 4 юли 1977 г. в София. Придобива популярност с ролите си във филмите „Мила от Марс“ и „Откраднати очи“.

От 2002 г. актрисата трайно присъства в новото българско кино. Участва във филми като „Лист отбрулен“, „Шантав ден“, „Тошка и Тошко“,"Мила от Марс" на Зорница София – донесъл международни отличия от фестивалите в Сараево и София Филм Фест.

Снима се също в българския сериен филм „Патриархат“, в който участват много от известните и вече утвърдени български актьори като Деян Донков, Димитър Рачков, Кръстьо Лафазанов, Васил Василев – Зуека, Койна Русева, Христо Гърбов, Петър Попйорданов, Ана Пападопулу и много други.

Редактор "Екип на Петел",

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