Рожден ден празнува Веско Маринов

снимка: Булфото

Роден е в град Полски Тръмбеш на 4 август 1961 г., в семейството на Стефан и Йорданка Маринови. Има брат, който е с шест години по-голям от него. Веселин Маринов се занимава с музика от седми клас, когато става барабанист на ученическа група.

По-късно става вокалист и композитор на групата. През есента на 1981 г. е поканен за вокалист в рок група „Импулс“. Чуват го на една от промоциите в родния му град, провеждани всеки месец в Дома на съветско-българската дружба или в зала на консерваторията, където следва. Първата му изява с „Импулс“ е на 2 декември 1981 г. във Видин. Първата записана песен на певеца с групата е „Среднощна музика“ в стил прогресив рок. Също така композира песента „Ти дойде“, спечелила първа награда на Младежки конкурс за забавна песен. Първия си самостоятелен концерт изнася в Софийската опера.

През 1983 г. завършва Естрадния отдел на консерваторията в класа на Петър Димитров. В този курс са още Диана Дафова, Нели Рангелова, Ваня Костова, Георги Христов и Богдан Томов. През 1984 г. се разболява от възли на гласните струни и претърпява две операции. Лекарите не му дават надежда, че ще продължи да пее и напуска „Импулс“.

През 1988 г. „Балкантон“ издава единствената му малка самостоятелна грамофонна плоча, озаглавена „Веселин Маринов“, съдържаща песните „Може да твори човек“ и „Припомнена песен“, и първата му дългосвиреща плоча, озаглавена „От любов“.

В плочата „От любов“ е записана единствената песен в репертоара му по музика на композиторката Зорница Попова и по текст на сливенския поет Йордан Янков – „Припомни си моето име“.

През 1990 година „Балкантон“ издава втората му и последна дългосвиреща плоча, озаглавена „За любовта“, в която са първите песни за Веселин Маринов по музика на Тончо Русев – „Ако знам“ и „Всяка болка отминава“, но плочата няма никакъв успех и почти всичките ѝ бройки са изкупени от Веселин Маринов. В периода 1988 – 1990 г. певецът изпада в дълбока творческа криза и решава да замине за Германия. Там работи с агенция, която се занимава с представянето на различни модни колекции.

След 4 години, през които е отделен от семейството си, издава два албума на немски език. Връща се в България. Печели Голямата награда на фестивала „Златният Орфей+“. През 1993 г. музикална компания „Мега София“ издава първата му компилация „Хитове“ на аудиокасета, съдържаща най-големите му хитове дотогава: „На пристана любов“, „Припомни си моето име“, „Кръг“, „Пиано за двама“, „Констраст“ и „Нощ над града“. През 1995 г. записва албума „Горчиво вино“, достигащ 185-хиляден тираж, и се нарежда сред най-продаваните албуми в България.

Успехът на „Горчиво вино“ го кара да остане в България. Песента „Горчиво вино“ става „Мелодия на годината“ за 1994 г. и печели радиоконкурса „Пролет“ през 1995 г.[6]

След тригодишна пауза, през 1998 г., записва албума „Трифон Зарезан“, след него последователно следват албумите „Вино и любов“ (1999), „Винарната на любовта“ (2000), който е изцяло по музика на Тончо Русев, „Моя луда любов“ (2001) и „Моите песни“ (2002).

След 1998 г. Веселин Маринов записва почти всяка година нов албум, като сам си продуцира албумите (от „Трифон Зарезан“ насам) и ги представя на концертите си из цялата страна.

През 2003 г. записва два албума: „Пожарите на любовта“ и първия си коледен албум „Коледен сън“. На 17 април 2003 г. изнася грандиозен спектакъл в зала 1 на НДК, на който представя „Пожарите на любовта“.

Следват албумите „Избрах за вас с любов (2004), „Осъден на щастие“ (2005), „Моят живот“ (2006), „Да се събудиш до мен – любовни балади“ (2007) и „Хубава жена“ (2008).

През 2010 година, за втори път в кариерата си, записва 2 албума в една календарна година – „Още един хубав ден“ и втория си коледен албум „Най-скъпият подарък на света“. На следващата 2011 година записва юбилейната си колекция „Веселин Маринов – 30 години а сцена“, включваща в три компакт-диска 50 от най-хубавите песни в репертоара си, тъй като през тази година той навършва 50 години и 30-годишен творчески юбилей.

В този албум е включена и песента „Нашата полиция“, която е неофициален химн на Министерството на вътрешните работи.

Песента е представена на празника на МВР през 2010 г. и е единствената нова песен в колекцията. На 2 декември 2011 г. се навършват 30 години от първата му концертна изява, затова певецът подчинява цялата година на този творчески юбилей, като представя най-популярните си песни с концерти в продължение на над два часа и половина в цялата страна. През същата 2011 г. издава още един албум – „Горькая любовь“, съдържащ някои от най-големите хитове на Веселин Маринов, записан на руски език и издаден в Русия.

През 2012 г. записва албума си „Един мъж на 50“. Следва албумът „Носталгия“ от 2013 г., в който певецът изпълнява добре познати и обичани български песни от репертоара на български поп изпълнители. На следващата година записва албума „Островът на любовта“ (2014).

През 2014 г. Веселин Маринов е рекламно лице на олио „Плиска“.

През 2015 г. в родния си град основава и организира конкурса за млади певци „Полските щурчета“, който се провежда всяка година през месец септември, а победителите биват наградени. Понастоящем организатор е община Полски Тръмбеш.

На 9 декември с. г. изнася голям коледен концерт в зала 1 на НДК. Заедно със стотици деца пее „Над смълчаните полета“, „Шаро и първият сняг“ и „Тиха нощ, свята нощ“. Певецът посвещава три песни на децата в публиката и ги изпълнява в съпровод на две китари. Освен с децата, на сцената Маринов пее и с трио „Сопрано“ песента „Time to Say Goodbye“. На концерта изпълнява някои от големите си хитове, песни от двата си коледни албума и представя нова песен – „Жената на живота ми“. Тя е включена в албума „Предстви си...“ (2017).

На 30 ноември 2016 г. певецът изнася голям юбилеен спектакъл, озаглавен „35 години на сцена“, в зала „Арена Армеец“, на който присъстват 13000 души. Специално за концерта е изградена двуетажна сцена, 210 кв. м. видеостена, а голям оркестър с

През същата година в периода 14 март – 15 август Веселин Маринов изнася 50 концерта из цялата страна, на които представя песните от юбилейната компилация „Златни хитове“.

През 2016 г. записва юбилейна компилация с някои от най-хубавите си песни, посветена на 35-годишната му сценична дейност. Озаглавена е „Златни хитове“ и съдържа общо 68 песни в три аудио диска и един видео диск.

През 2017 г. записва албума „Представи си…“,[23] а през 2019 г. – „Легенда за любовта“, в който е записана последната песен на Бисер Киров „Приятелю мой“, написана през 2016-а, малко преди да почине.

На 15 април 2020 г. изнася първия си концерт, излъчен по интернет. Причината за това е пандемията от COVID-19.

През 2020 г. пише автобиографичната си книга „От любов“.

Освен поп песни, в репертоара си Веселин Маринов има и авторски фолклорни песни: „Слънце зайде“ (записана в албума „Горчиво вино“), „Песен искам“ (в албума „Осъден на щастие“), „Първа младост“ (в албума „Хубава жена“) и други.

През годините за него песни са писали композиторит Тончо Русев, който е написал около 100 песни за Веселин Маринов, Зорница Попова, Мария Ганева, Найден Андреев, Красимир Гюлмезов и други.

Редактор "Екип на Петел",

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