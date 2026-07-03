Рожден ден празнува Владо Зомбори

Кадър Нова тв

Роден е на 3 юли 1988 г. в Пловдив, Народна република България.

През 2007 г. завършва Професионална гимназия за сценични и екранни изкуства в Пловдив със специалност „Сценография“.През септември 2007 г. кандидатства в НАТФИЗ „Кръстю Сарафов“ със специалност „Актьорско майсторство за драматичен театър“ Бива приет в класа на професор д-р Атанас Атанасов и завършва през 2011 г. Неговите състуденти са Дария Симеонова, Христо Пъдев, Ивайло Ненов, Лили Гелева, Иво Аръков и други.

През септември 2011 г. участва в първия сезон на музикалното риалити „Екс Фактор България“, където е първият отпаднал финалист.

През ноември 2018 г. е първият носител на наградата „Андрей Баташов“.

Кариера в театъра

От лятото на 2011 г. е в трупата на Малък градски театър „Зад канала“, където играе в представленията „Кой се бои от Вирджиния Улф?“, „Изобретателната влюбена“, „Недоразбраната цивилизация“, „Балкански синдром“, „Суматоха“, „Посещението на старата дама“, „Лодка в гората“, „Скъперникът“, „Заминавам“, „Приятелки мои“, „Дванайсета нощ“, „Изкуството на комедията“, „Бел Ами“, „Човекът, който искаше“, „Ромул Велики“, „Апартаментът“, „Поп-фолк хроники: Бели птици и куршуми“, „Аз обичам, ти обичаш, тя обича“, „Празникът“, „Говори Б*Г Брадър!“, „Хайде да се трепаме“ и „Без асансьор“.

През 2023 г. играе в театралната комедия „Премахни от приятели“ от Стивън Мофат на режисьора Валентин Ганев, където партнира на Анелия Луцинова,Мария Сапунджиева, Катя Иванова и Деян Ангелов.

През 2024 г. играе във френската комедия „Заклеваш ли се в децата“ на Саломе Льолуш, където партнира на половинката си Весела Бабинова по режисурата на Крис Шарков.

Кариера в киното и телевизията

Освен на сцената, играе в няколко филми и сериали. Сред ролите му са на Тишо в трагикомичния филм „Миграцията на паламуда“ на режисьора Людмил Тодоров, Стоилко в историческата драма „Воевода“ на режисьора Зорница София, Христо в драматичния филм „Дъвка за балончета“ на режисьора Станислав Тодоров-Роги, учителят по философия Методи Иванов в уеб сериала „Следвай ме“, Огнян в драматичния сериал „Пътят на честта“, Мъжът в късометражния сериал „Seen“, Мирослав Огнянов в сериала „Мен не ме мислете“,Ковачки в трилъра в „В сърцето на машината“ на режисьора Мартин Макариев, Димитър Драганов в драматичния сериал „С река на сърцето“, Филип в драматичния сериал „Вина“ и Камен в драмата „Игра на доверие“.

През февруари 2021 г. и януари 2024 г. участва два пъти в кулинарното риалити „Черешката на тортата“ по Нова телевизия.

През февруари 2024 г. Зомбори е участник в 12-и сезон на шоуто за музикални имитации „Като две капки вода“, където е победител в първия лайф. Той спечелва формата на 13 май 2024 г.

През септември 2024 г. е водещ на 11-ия сезон на музикалното риалити „Гласът на България“ по Би Ти Ви, заедно с Боряна Братоева

Редактор "Екип на Петел",

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