Рожден ден празнува Явор Бахаров

Роден е в София на 12 юли 1985 г.

Завършва актьорско майсторство за драматичен театър в НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ през 2009 г. в класа на професор Пламен Марков и Ивайло Христов.

Участва в постановките „Пухеният“ и „Самотният Запад“. Играе и Рафе Клинчето в „Железният светилник“ (режисьор Асен Шопов), Владимир Ленски в „Евгений Онегин“ (режисьор Юрий Дачев), Ромео в „Ромео и Жулиета“ (режисьор Николай Ламбрев) и Стопаджията в „Злият принц“ (режисьор Георги Тенев). Прочува се с ролята на Хари в българския сериал „Стъклен дом“. През 2013 г. участва в американския филм на ужасите „Плюя на гроба ти 2“ в ролята на изнасилвач на младо момиче, което иска да стане модел. През 2014 г. играе Бардем/Месут в четвърти сезон на хитовия сериал „Под прикритие“.През 2016 участва във Вип Брадър, но е принудително отстранен.

През 2018 г. Явор Бахаров печели „Икар за най-добър поддържащ актьор“ за ролята му в спектакъла „Редки тъпанари“ по филма „Неизвестни извършители“ от Марио Моничели, адаптиран от Теди Москов и Симон Шварц

Редактор "Екип на Петел",

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