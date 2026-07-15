Рожден ден празнува Юлиан Вергов

снимка: Булфото

На 15 юли рожден ден има Юлиан Вергов, актьор.

Юлиан Емилиянов Вергов е български актьор.

Завършва актьорско майсторство в Театрален колеж „Любен Гройс“ в класа на професор Цветана Манева през 2001 г. Дебютира на сцената на Народния театър „Иван Вазов“ в „Ромео и Жулиета“ по Уилям Шекспир, постановка на Лилия Абаджиева.

Има роли в спектаклите „Чайка“ от Антон Чехов и „Хамлет“ по Уилям Шекспир в НДТ „Сълза и смях“, „Сватбата на Фигаро“ от Пиер дьо Бомарше в Малък градски театър „Зад канала“ / ДТ-Плевен, „Платонав“ от Антон Чехов в НДК-МТИ / ДТ-Сливен, „Присъдата“ по Франц Кафка, „Престъпление и наказание“ по Фьодор Достоевски в Театрална работилница „Сфумато“, „Славей беше“ по Уилям Шекспир, „Амок“ от Пол Клодел в НДК-МТИ, „Козата, или коя е Силвия?“ от Едуард Олби в Народен театър „Иван Вазов“ и CLASS от Чарлс Еверед в Театър 199.

Освен в театъра, Вергов има роля и в телевизионния сериал „Тя и той“ по bTV. През 2010 г. се снима и в „Стъклен дом“ в ролята на безскрупулния Николай, през 2012 г. играе Г-н Савов в „Революция Z: Секс, лъжи и музика“, а от септември 2017 г. играе доцент Банков в „Откраднат живот“.

През 2015 г. печели наградата „Икар“ на Съюза на артистите в България „за поддържаща мъжка роля“, за ролята на (Борис Сарафов) в „Солунските съзаклятници“, Народен театър „Иван Вазов“.

Редактор "Екип на Петел",

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