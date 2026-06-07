Рожден ден празнува Златко Янков

Булфото

Той е част от отбора на България през 1994 г., който взе бронзови медали от Мондиала в САЩ.

Янков е роден на 7 юни 1966 г. в Грудово. Играл е като защитник и дефанзивен полузащитник за Странджа, Нефтохимик, Черноморец, Левски (София), Локомотив (София), Камено, Реал Валядолид, Байер Юрдинген и турските Бешикташ (Истанбул), Аданаспор (Адана), Ванспор и Генчлербирлиги (Анкара). Шампион на България през 1993, 1994 и 1995 г. с Левски (Сф).

Носител на купата на страната през 1991, 1992 и 1994 г. с Левски (Сф). В "А" група има 240 мача и 26 гола. За Левски е изиграл 12 мача и е вкарал 5 гола за купата и 10 мача с 1 гол в евротурнирите (4 мача и 1 гол за КЕШ, 4 мача за КНК и 2 мача за купата на УЕФА), има и 2 мача за Черноморец в КНК. За националния отбор на България дебютира на 17 октомври 1986 г. срещу Румъния (в Букурещ), има 79 мача и 4 гола. Участва на СП-1994 в САЩ, където става бронзов медалист (играе в 6 мача), на СП-1998 във Франция (в 2 мача) и на ЕП-1996 в Англия (в 3 мача). Покрива голям периметър в средата на терена, с точен пас, организатор на играта. На 13 август 2003 г. прекратява футболната си кариера с бенефисен мач в Бургас.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!