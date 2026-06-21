Рожден ден празнува принц Уилям

Кадър КВФ

Принц Уилям (Уилям Артър Филип Луи) е престолонаследникът на британския трон, първият син на крал Чарлз III и покойната принцеса Даяна. Ето най-важното от неговата биография, представено накратко:

### Ранни години и образование

Роден е на 21 юни 1982 г. в Лондон. Ранният му живот е дълбоко белязан от тежкия развод на родителите му и трагичната смърт на майка му, принцеса Даяна, през 1997 г., когато Уилям е едва 15-годишен.

Завършва престижния колеж „Итън“, след което учи в университета „Сейнт Андрюс“ в Шотландия, където получава магистърска степен по география. Именно в университета се запознава с Кейт Мидълтън.

### Военна служба и кариера

Уилям преминава през сериозно военно обучение в Кралската военна академия „Сандхърст“.

* **Военновъздушни сили:** Обучава се за пилот и в продължение на няколко години работи като пилот на спасителен хеликоптер в Уелс (RAF Search and Rescue).

* **Линейка:** По-късно, до 2017 г., работи като пилот на хеликоптер към бърза помощ (East Anglian Air Ambulance) – период, който той описва като изключително ценен, тъй като му позволява да има „нормална“ професия извън кралските задължения.

### Семейство

През април 2011 г. се жени за Катрин (Кейт) Мидълтън на пищна церемония в Уестминстърското абатство, след която получава титлата **херцог на Кеймбридж**. Двамата имат три деца, които са следващите по престолонаследие:

1. Принц Джордж (роден 2013 г.)

2. Принцеса Шарлот (родена 2015 г.)

3. Принц Луи (роден 2018 г.)

### Настояща роля и каузи

След смъртта на кралица Елизабет II през септември 2022 г. и възкачването на баща му на трона, Уилям официално стана **принц на Уелс** и директен наследник на короната.

В своята обществена дейност той се фокусира върху няколко основни каузи:

* **Психично здраве:** Заедно със съпругата си активно работи за премахване на стигмата около менталните проблеми.

* **Опазване на околната среда:** Създател е на престижните глобални награди *Earthshot Prize*, които отличават иновативни решения за спасяване на планетата.

* **Бездомничество:** Активно подкрепя организации, борещи се с бездомничеството във Великобритания.

Днес, особено на заден план на здравословните предизвикателства в кралското семейство през последните години, Уилям е ключовата фигура, която поема все повече от представителните функции на монархията.



Редактор "Екип на Петел",

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