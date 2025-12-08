Рождената дата на децата ѝ донесе 100 лв. на Лиляна в „Сделка или не“

Мая Иванова. Кадри: Нова ТВ

Лиляна Цанева от Пазарджик игра днес в „Сделка или не“. Тя излезе с кутия №7, като разказа, че това е датата на нейната сватба.

Лиляна е зодия лъв, има двама синове, и мечтае да отиде във Венеция.

Още с втората отворена кутия обаче премахна най-голямата сума от 100 000 лева от своята игра. Равновесието бе възстановено, след като в шестата отворена от нея кутия бе най-ниската сума, а именно едната стотинка.

Отхвърли няколко оферти от банкера, на стойност 2000 лв., два пъти по 1000 лв., 500 лева.

При три неотворени кутии, в които бяха останали сумите: 50 лв., 100 лв. и 500 лева, банкерът ѝ предложи смяна на кутията. Има сделка, каза тя и размени датата на сватбата си с кутия №6. Това е другото любимо нейно число. Това е рождената дата на нейните деца – и двамата са родени на 6-ти.

След това обаче отвори кутията, с която излезе - №7, и видя, че вътре са били 500-те лева.

Накрая си тръгна със 100 лева.

