Рожденикът Василев: ЗС на БФС Варна завишава контрола върху съдиите

Снимка Фейсбук

Председателят на Спортно-техническата комисия към ЗС на БФС Варна очаква оспорван нов сезон в Североизточна група. Първенството започва днес и в него Варна ще е представен от дублиращите отбори на Черно море и Спартак, и дебютанта Олимпик.

Предвид това, което виждам, битката за първото място ще е ожесточена и ще има голяма интрига. Аз лично препоръчвам на скаутите на професионалните ни клубове да следят срещите от нашата група, тъй като в нея ще са доста перспективни футболисти, заяви Василев, който днес празнува рожден ден.

Важно е също да отбележа, че ЗС на БФС Варна завишава и контрола върху съдиите и делегатите, защото искаме да помагаме на футбола ни да върви нагоре. Специално със съдиите от Варненската колегия се работи много добре и неслучайно още един от тях вече ръководи елитни двубои през тази кампания, допълни Веселин Василев.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!