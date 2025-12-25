Рождество Христово е! Християните празнуват

Снимка: Булфото, архив

С тържествени богослужения православната ни църква празнува Рождество Христово. Според християнското учение, Божият син Иисус Христос се е въплътил от Светия Дух и се е родил от Дева Мария заради спасението на човечеството от злото. Рождението му е станало преди повече от 2000 години в пещера до малкия град Витлеем.

"Днес Дева ражда Свръхестествения и земята поднася пещера на Непристъпния, ангелите с пастирите славословят, а мъдреците със звездата пътешестват, защото заради нас се роди Младенец - Предвечният Бог". Така един от празничните църковни химни, които ще огласят богослуженията днес, пресъздава едно от най-радостните събития в човешката история - Рождението на Спасителя Иисус Христос.

Българският патриарх Даниил:

"Бог дойде и ни намери, нас, изгубилите се в дебрите на неверието и суетата, отчаянието, немощта, враждата, гибелта. Бог стана човек и изцери човека. Той ни показа кои сме, Той ни показа и пътя, който единствено води към Него, за да бъдем негови чада - пътят на смирената, искрена и жертвоготовна любов".

Повече от всеки друг празник Рождество Христово е време за събирания на роднини и близки и сърдечни поздравления и благопожелания.

"Нека да изпълни душата ни богослужението, песнопенията, с едно спокойствие и с една мисъл за бъдещия ден. Нека да бъдем по-добри, защото точно на това ни учи християнството – винаги да се обичаме";

"Нека да сме здрави, да сме сити и доволни и честити. Честито Рождество Христово!".

Българският патриарх Даниил ще оглави тържествената литургия в катедралата "Свети Александър Невски" в София, предава БНР. Програма "Хоризонт" ще предава пряко от храма след 9:30 ч.

