Розово прасе се разхожда в дъжда във Варна
19.08.2025 / 16:08 3
Кадър Забелязано във Варна, С. Станков
Някой си е изтървал домашните любимци под Мол Варна, алармират граждани в социалната мрежа.
Розовото прасе необезпокоявано се разхожда около къщите в района.
В коментарите хората обаче се заканват да го "осиновят".
За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!