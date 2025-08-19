реклама

Розово прасе се разхожда в дъжда във Варна

19.08.2025 / 16:08 3

Кадър Забелязано във Варна, С. Станков

Някой си е изтървал домашните любимци под Мол Варна, алармират граждани в социалната мрежа.

Розовото прасе необезпокоявано се разхожда около къщите в района.

В коментарите хората обаче се заканват да го "осиновят".

 

 

Коментари
Коментирай чрез Facebook
0
0
kris (преди 19 минути)
Рейтинг: 495742 | Одобрение: 90667
Ако се смъкне надолу към Маалата ще го "осиновят" за нула време...!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!
0
0
Горан (преди 22 минути)
Рейтинг: 14299 | Одобрение: -5241
пеевски са го изтървали 
да ама не
0
0
Дедо (преди 35 минути)
Рейтинг: 23068 | Одобрение: 6733
Около Шумен пантери, във Варна - прасета (розови!)...

