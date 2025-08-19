Розово прасе се разхожда в дъжда във Варна

Кадър Забелязано във Варна, С. Станков

Някой си е изтървал домашните любимци под Мол Варна, алармират граждани в социалната мрежа.

Розовото прасе необезпокоявано се разхожда около къщите в района.

В коментарите хората обаче се заканват да го "осиновят".

