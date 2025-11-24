Рубин Коцев: Съжалявам, че върнах сина си от чужбина

Кадър БТВ

Съжалявам, че изобщо върнах сина ми от чужбина, както и дъщеря ми. Мислех, че нещата са различни, но съм се лъгал. Това заяви Рубин Коцев, баща на арестувания варненски кмет Благомир Коцев, по време на протеста пред ОИК-Варна, пише Морето.



"Смятам, че е изкупителна жертва. Спря кранчетата на много хора, които изчерпват общински фирми. За тях имаме доста неща, но още ми е забранено от адвокатите да оповестя. Ако го пуснат на 27-ми, сигурно ще е под домашен арест, но поне за празниците. На това се надяваме, защото смятаме, че варненският съд е доста по-независим от софийския", каза още Рубин Коцев.



Няколкостин души се събраха тази сутрин на протест пред Двореца на културата и спорта, където в 10:15 часа започна заседанието на Общинската избирателна комисия (ОИК) - Варна. На заседанието ще бъдат разгледани сигналите за прекратяване на пълномощията на арестувания кмет

