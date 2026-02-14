Рубио: Америка чертае пътя на нов век на просперитет и искаме да постигнем това заедно с Европа

стимса Фейбук

Американският държавен секретар Марко Рубио произнесе реч пред Мюнхенската конференция по сигурността, като изтъкна, че Съединените щати очакват да видят в лицето на Европа силен съюзник, с който могат да градят заедно общо бъдеще, предаде БНР.

"Заявявам тук пред вас днес, че Америка чертае пътя на нов век на просперитет и искаме да постигнем това заедно с вас. С Европа, която се гордее с наследството и историята си. Европа, чийто дух на съзидание и свобода е изпращал кораби в неизследвани морета и е положила началото на нашата цивилизация. Европа, която умее да се защитава и има волята да оцелява. Защото "вчера" е минало. Бъдещето е неизбежно и трябва да чертаем заедно нашата съдба", заяви той.

Американският държавен секретар подчерта, че Съединените щати ще продължат да оказват натиск за постигане на мирно решение в Украйна, но отбеляза, че не може да се каже дали Русия е готова да спре сраженията въпреки уверенията на Москва.

Марко Рубио обърна внимание на необходимостта от промяна на глобално равнище, като посочи слабостта на установените международни институции за решителни действия в овладяването на редица кризи по света и добави:

"Не можем повече да поставяме т.нар. световен ред над жизненоважните интереси на народите и страните ни. Не е необходимо да изоставяме създадената от нас система за международно сътрудничество, нито да разпускаме световните институции, които сме изградили заедно. Но те трябва да бъдат реформирани, да бъдат изградени наново".

