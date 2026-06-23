Рубио: Никоя страна няма право да налага такси за Ормузкия проток

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Съединените щати никога няма да признаят правото на Иран да налага транзитни такси за преминаването на Ормузкия проток, заяви държавният секретар Марко Рубио.

"Ами такъв е законът. Това е път през международни води. Законът не позволява на никоя страна да облага преминаващите през международни води. Такова е международното право. Така е по целия свят, така трябва да е и тук, в Близкия изток", заяви Рубио.

От своя страна, иранският президент Масуд Пезешкян предупреди, че страната му няма да прави никакви компромиси по отношение на отбранителните си способности, предава БНР.

"Въпросът за нашите ракети не съществува в меморандума за разбирателство и никога няма да бъде вписан там. Ако нямахме нашите ракети за наша самозащита Израел и Америка щяха да атакуват Иран също както бомбардираха Газа - без никаква милост нито за млади, нито за стари", каза президентът на Иран.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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