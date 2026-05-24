Рубио: Ядрени преговори не могат да се проведат за 72 часа

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че "не може да се проведат ядрени преговори за 72 часа на гърба на салфетка", подчертавайки, че всяко споразумение с Иран ще изисква време и структурирани преговори.

Той добави, че Съединените щати са готови да започнат "много сериозни преговори" за ядрената програма на Иран, ако Техеран отвори отново Ормузкия проток, очертавайки поетапен подход, който ще обхване нивата на обогатяване, високообогатения уран и обещанието на Иран да не се стреми към ядрени оръжия.

Коментарите на Рубио идват едновременно с информация на CBS, в която се казва, че преговарящите работят за постигане на резолюция, като висш служител от администрацията на Тръмп заяви, че Иран се е съгласил "по принцип" на сделка, включваща унищожаването на високообогатения уран, въпреки че подробностите все още не са финализирани.

Часове по-рано президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е инструктирал екипа си да отдели повече време и да не бърза да сключва споразумение.

Потенциално споразумение между Иран и Съединените щати все още може да бъде отменено, съобщи от своя страна иранската информационна агенция Тасним, подчертавайки, че Вашингтон все още "възпрепятства" ключови клаузи, посочва БНР. По-специално, освобождаването на блокираните активи на Техеран остава основен препъни камък и САЩ все още не са намалили съпротивата си по този въпрос.

Междувременно Iran International, позовавайки се на осведомен източник, съобщи, че иранските преговарящи искат "незабавно освобождаване" на 12 милиарда долара замразени активи, държани в Катар, като условие за продължаване на преговорите със САЩ.

