Рубио и Хегсет заплашени с уволнение заради Иран
Кадър Ютуб
Според информация на MSN американският държавен секретар Марко Рубио и министърът на войната Пийт Хегсет са били предупредени, че може да бъдат отстранени от постовете си, ако продължат да се противопоставят на подготвяното споразумение с Иран.
Изданието съобщи за сериозен вътрешен конфликт в администрацията на Доналд Тръмп относно оформящата се сделка между САЩ и Иран. Очаква се документът да определи нови параметри за ядрената програма на Техеран и да очертае бъдещите политически ангажименти на двете страни, пише novini.bg.
Според медията част от ръководството на САЩ настоява за сключването на споразумението въпреки съществуващите разногласия в екипа.
В същото време противниците на сделката изразяват сериозни съмнения относно нейната ефективност и потенциалните последици за сигурността в региона.
Към момента няма официално обявени окончателни решения нито по позицията на администрацията, нито за евентуални кадрови промени.
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