Рубио похвали специално България за помощта във войната на САЩ срещу Иран
Държавният секретар на САЩ Марко Рубио постави под въпрос смисъла от съществуването на НАТО поради отказа на някои партньори да предоставят въздушни бази за удари срещу Иран. В интервто си за Fox News рубио обаче похвали страната ни.
По думите му, една от основните причини за неговата привързаност към Алианса е била възможността за разполагане на американски военни бази. Въпреки това, настоящата ситуация го е накарала да промени мнението си.
"И затова, когато партньорите от НАТО ви отказват използването на тези бази, защо НАТО е полезно за Америка, като ни отказва, например, Испания – тогава какъв е смисълът от Алианса? Това започва да се превръща в нещо от сорта на "те са съюзници, когато им е изгодно“, отбелязва Рубио.
Държавният секретар сподели, че някои страни все пак остават надеждни партньори.
"Ще отбележа само една – Португалия. Те отговориха "да“ още преди дори да сме попитали – да им обясним в какво се състои въпросът“, подчертава той, добавяйки към този списък Полша, Румъния и България.
По отношение на другите съюзници, по-специално Испания, Рубио се изказва изключително остро, отбелязвайки, че поведението им е било "просто ужасно“.
"Тогава защо сме там? Само за да ги защитаваме, а не за да прокарваме нашите национални интереси? Това е много уместен въпрос, на който трябва да отговорим“, добавя той.
