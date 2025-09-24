Рубио призова Москва да предприеме реални стъпки към трайно решение за край на войната

Снимка: Фейсбук, Senator Marco Rubio

Министърът на външните работи на Русия Сергей Лавров и генералния секретар на САЩ Марко Рубио са провели среща в кулоарите на 80-ата сесия на Общото събрание на ООН, предаде ТАСС.

Срещата е продължила при закрити врата и без встъпителни думи.

По време на разговорите американският държавен секретар е призовал за прекратяване на „убийствата в Украйна“.

„Рубио повтори призива на президента Тръмп за прекратяване на убийствата и необходимостта Москва да предприеме реални стъпки към трайно решение за край на войната“, заяви след срещата говорителят на Държавния департамент Томи Пигот. Това е първата среща на дипломатите от 15 август тази година насам, когато разговаряха за Украйна, наред с други въпроси, в рамките на визитата на руския президент Владимир Путин в САЩ, пише БТА.

Вчера Доналд Тръмп заяви пред украинския президент Володимир Зеленски, че "с време, търпение и финансовата подкрепа на Европа и по-специално на НАТО, е напълно възможно Украйна да се върне към границите, от които започна този конфликт".

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!