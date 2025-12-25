Рухна кула на църква във Видинско

Кадър БТВ

Една от двете кули на църквата „Успение Богородично“ в град Брегово се срути внезапно посред бял ден преди няколко дни. За щастие при инцидента няма пострадали, но заради реалната опасност за хората храмът остава затворен, включително и на Рождество Христово.

Местните власти са издали заповед за ограничаване на достъпа до църковния двор. По думите на свещеника отец Любомир рискът от ново срутване, особено при лоши зимни условия, е твърде голям.

„С оглед безопасността на хората, богослужението днес няма да се проведе тук. Службата ще бъде отслужена в съседното село Балей, което е на около 4 километра от Брегово. Там всичко е подготвено“, обясни отецът пред bTV.

От църковното настоятелство уточниха, че още след инцидента са поставени предупредителни табели и са предприети мерки, за да не се допускат хора в опасната зона. Очаква се след празниците независима експертна комисия да извърши оглед и на втората кула, която също е компрометирана.

„На първо място е животът и здравето на хората. Храмът може да се възстанови, но човешкият живот – не“, заяви представителят на настоятелството Ивайло Иванов.

По думите му предстои организация на дарителски кампании и търсене на решения за укрепване или пълно възстановяване на двете кули.

Въпреки затворения храм, празничният дух в Брегово не липсва. Семейството на отец Любомир ще посрещне Коледа у дома, по традиция, с близките си.

Междувременно стана ясно, че в ранните часове на деня в няколко населени места във Видинска област е имало прекъсване на електрозахранването, което допълнително е затруднило обстановката в празничния ден.

Макар и без служба в родния храм, жителите на Брегово посрещат Рождество Христово с надежда, че вярата и общността ще останат силни, а разрушената църква ще бъде възстановена.

