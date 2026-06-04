Румънец бе осъден за ползване на неистинска шофьорска книжка във Варна

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Районен съд - Варна одобри постигнато между страните споразумение, с което 37-годишен румънски гражданин, живущ във Варна, се признава за виновен в съзнателно ползване на неистински официален документ - свидетелство за управление на моторно превозно средство по украински образец. Деянието е наказуемо по чл.316 от Наказателния кодекс.

На 11 април 2024 година подсъдимият подал пред служител на сектор „Пътна полиция" при ОД МВР-Варна заявление и документи с искане за издаване на българско свидетелство за управление на моторно превозно средство, на база подновяване на шофьорската си книжка, издадена по украински образец. Подсъдимият се ползвал от чуждестранното свидетелство, издадено на негово име, на което е придаден вид, че е образец на официален документ изготвен в Република Украйна. При извършване на проверка за автентичност на документа, се оказва че е фалшив. От подсъдимия за самото съставяне на неистинския документ не може да бъде търсена наказателна отговорност.

Съгласно параметрите на одобреното от съда споразумение, 37-год. подсъдим приема да изтърпи наказание лишаване от свобода за срок от 3 месеца, което да бъде отложено с изпитателен срок от 3 години. Той се съгласява да заплати и направените разноски по делото. Съдебният акт е окончателен.

Редактор "Екип на Петел",

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