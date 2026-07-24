Румънец опита да прегази с камион полицаи на граничен пункт Русе

Булфото

55-годишен румънски гражданин е задържан, след като направил опит да прегази с камион полицейски служители на буферния паркинг на граничен пункт Русе, съобщиха от Районната прокуратура.

Мъжът е обвинен в нарушаване на обществения ред след като се карал със служител на паркинга, заплашил го с метална щанга, след което насочил камиона си срещу полицейските служители на ГПУ-Русе, предаде Нова телевизия.

Задържан е за 72 часа и предстои внасяне на мярка за неотклонение „задържане под стража“. Разпитани са свидетели и е назначена съдебномедицинска експертиза.

Наказанието за това престъпление е затвор до 5 години и лишаване от право на управление на МПС.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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