Румънец осъди банка в Русе след отказ да му открият сметка

Служители в родна банка взеха решение, което им донесе неприятни последствия.

Районен съд – Русе осъди "Общинска банка" АД за дискриминация спрямо румънски гражданин, на когото е бил отказан достъп до банкови услуги. Магистратите постановиха, че финансовата институция е нарушила Закона за защита от дискриминация (ЗЗДискр), като е отказала да открие набирателна сметка единствено заради чуждото гражданство на клиента.

Случаят датира от 14 март 2025 година, когато потърпевшият Д. посетил офиса на банката на улица "Духовно възраждане" № 21 в крайдунавския град. Той заявил желание да открие набирателна сметка за регистрираното от него дружество, но му било отказано.

В мотивите си съдебният състав е категоричен, че банката е извършила пряка дискриминация по смисъла на чл. 4, ал. 1 от ЗЗДискр. Според магистратите, отказът нарушава не само националното законодателство, но и основни европейски права, пише dunavmost.com.

"Безспорно актът на дискриминация спрямо ищеца – румънски гражданин, по съществото си представлява отказ да му се предостави услуга и влече след себе си и други негативи," се посочва в решението на съда.

Според съдебния състав действията на банката са ограничили конституционното право на свободна стопанска инициатива и възможността на европейския гражданин да развива търговска дейност и свободно движение на капитали в рамките на Европейския съюз.

Банковите услуги са обществени

Ключов момент в решението е тълкуването на банковите услуги като обществено значими. Съдът се позовава на Закона за електронното управление, който поставя банковите услуги наравно с водоснабдяването, здравеопазването и образованието.

Банковите услуги са дефинирани като "обществени услуги", на чието гарантиране и предоставяне на достъп на гражданите и юридическите лица законът дава допълнителни гаранции и закрила, отбелязват магистратите.

Съдът разпореди на банката да преустанови нарушението и занапред да не отказва услуги на лица с гражданство, различно от българското. Решението не е окончателно и подлежи на обжалване пред Окръжен съд – Русе.

