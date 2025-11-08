Румънецът каналджия, причинил тежката катастрофата в Бургас, иска да го освободят

Снимка: Булфото

Стате Пастариу Чиприян - румънецът, който причини бруталната катастрофа в Бургас при гонка с полицията и смъртта на шестима мигранти, се оправда в съда, че заради шиповетете спукал гума и изгубил контрол. "Искам по-лека мярка, за да мога да се видя със семейството си, имам дете на 2 години и не желая да бъда задържан. Никога не съм имал проблеми с полицията", заяви той, цитиран от Булфото.

Държавното обвинение обаче е категорично в тезата си, че има реална опасност да се укрие. Затова му беше наложена и най-тежката мярка за неотклонение – задържане под стража.

Според прокуратурата, обвиняемият е действал като "муле" и е трябвало да получи по 1250 евро на човек, за да откара мигрантите до София. Самите мигранти са платили по 5500 евро на посредник в Истанбул, предава БНР.

Пред съда защитата поиска по-лека мярка. Адвокатът изтъкна, че обвиняемият е неосъждан, а вкъщи го чакат съпругата му, която е с увреждане на ръката, и 2-годишната им дъщеря. Относно твърденията, че мигрантите са викали на шофьора да намали, защитата коментира, че той не ги е разбирал заради езикова бариера.

Малко преди фаталната катастрофа, той се е разминал на косъм с други два автомобила по бул. "Тодор Александров" в Бургас.

Самият обвиняем Стате Чиприян заяви в залата, че до инцидента се е стигнало заради полицейските шипове, които се е опитал да избегне.

Той твърди, че е приел работата от обява, без да знае, че ще превозва хора. По думите му, опитал се е да се откаже и да се върне в Румъния, но е получил директни заплахи по телефона срещу него и семейството му от поръчителя.

