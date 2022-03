Румъния: Падналият дрон не е опасен

Ministry of Defence of the Russian Federation

Румънският министър на отбраната Василе Динку каза, че дронът, който се разби в северната част на страната, не е опасен. Това заяви началникът на военното ведомство в понеделник в интервю за телевизионния канал Digi 24, пише news.bg.

"Това не е много голям дрон, малко повече от метър, каза той. "Това е разузнавателен дрон, не е с експлозиви. Той е изтеглен от експлоатация след 1989 г."

Динку каза, че е разговарял с представители на Украйна за този дрон, които са се опитвали да получат подробна информация, тъй като "ясно е, че дронът е излетял от тяхна територия". По думите на министъра в понеделник на мястото, където се е разбил дронът, е отишла комисия, която във вторник ще представи резултатите от експертизата му.

По-рано румънски медии съобщиха, че в неделя вечерта малък безпилотен самолет с неизвестен произход е паднал в окръг Бистрица-Насауд (в северната част на страната).

Припомняме, че находката идва дни след като безпилотен самолет съветско производство прекоси Румъния и Унгария, преди да влезе в Хърватия и се разби късно в четвъртък вечерта в Загреб.

Военният дрон, който се разби в хърватската столица, е съдържал около 40 кг експлозиви, каза министърът на отбраната на страната. Дронът падна в зелена площ, на 50 метра от голямо университетско общежитие. При инцидента са нанесени щети на около 40 автомобила на близък паркинг, но няма данни за пострадали хора.

Хърватският министър на отбраната Марио Баножич каза в неделя, че дронът е съдържал "части от самолетна бомба".

"Бяха открити следи от експлозиви, както и други следи, които показват, че това не е разузнавателен самолет", каза той.

НАТО заяви, че интегрираната противовъздушна и противоракетна отбрана на Алианса е проследила обекта.

