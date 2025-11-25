Румъния активира RO_ALERT, вдигна самолети заради дронове край границата с Украйна

кадър: RO_ALERT

Румънските власти издадоха две предупреждения RO-ALERT тази сутрин за окръг Галац в Югоизточна Румъния, след като Генералният щаб на военновъздушните сили докладва за наличие на възможни малки въздушни цели в района на границата с Украйна, съобщиха от румънския Главен инспекторат за извънредни ситуации, цитиран от Аджерпрес. Първото съобщение е разпространено за източната част на областта, а второто – за целия окръг Галац.

"Съобщенията имаха за цел да информират населението и да препоръчат предприемане на защитни мерки и укриване при евентуално влошаване на ситуацията", посочиха от Инспектората. По време на наблюдението не са регистрирани инциденти, материални щети или сигнали на спешния телефон 112.

Инцидентът е част от по-широка серия от мерки заради засичане на въздушни цели в североизточната част на страната, посочва Аджерпрес, цитирана от БТА. По данни на Министерството на националната отбрана на Румъния радарите на румънската армия са засекли неизвестна летателна цел, приближаваща се към националното въздушно пространство в сутрешните часове на 25 ноември в района на окръг Тулча.

В 06:28 ч. два германски изтребителя „Юрофайтър Тайфун“ (Eurofighter Typhoon) от авиобаза „Михаил Когълничану“ са били вдигнати по тревога, посочва румънската агенция. Целта е навлязла в румънското въздушно пространство от посока Вълкове (Украйна) към района на Килия Веке. В 06:55 ч. е издаден сигнал RO-ALERT за населението в окръг Тулча.

По-късно, в 07:11 ч., екипажът на изтребител „Юрофайтър" е докладвал радарен контакт с обекта вече над украинска територия. В 07:37 ч. са излетели и два изтребителя F-16 от авиобаза Борча, а малко по-късно – в 07:48 ч. – е издадено предупреждение RO-ALERT и за окръг Галац.

В 07:50 ч. румънските радари отново са регистрирали навлизане във въздушното пространство на страната, като един от самолетите F-16 е осъществил радарен контакт с неизвестната цел.

Румъния е засилила системата за наблюдение и реагиране след зачестилите случаи на навлизане на руски дронове на нейна територия в хода на продължаващите руски удари по цели в Южна Украйна в близост до румънската граница. Властите уверяват, че отбранителните структури са в постоянна готовност и работят в тясна координация с партньорите от НАТО.

