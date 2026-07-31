Румъния е изпратила два бойни самолета до границата с Украйна

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Румъния е вдигнала два бойни самолета, след като въздушни цели са били засечени по речната ѝ граница с Украйна. Това съобщи румънското министерство на отбраната в социалната мрежа "Екс".

От ведомството добавят, че има издадено предупреждение за населението в окръг Тулча, който се намира близо до Украйна.

Румъния е държава членка на Европейския съюз и НАТО, припомня агенция "Ройтерс", цитирана от БНР.

Редактор "Екип на Петел",

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