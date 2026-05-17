Румъния и Молдова се скараха заради точките на "Евровизия"

Гласуването на песенния конкурс "Евровизия" снощи създаде напрежение между Румъния и Молдова, тъй като румънската представителка Александра Капитанеску получи само три точки от журито на Молдова, въпреки че молдовската публика ѝ даде 12.

12 точки от журито на Молдова за Полша и само 3 точки за Румъния. Остри коментари в социалните мрежи. Гняв, дори и сълзи след обявеното от Кишинев, предава БНР. Близките отношения между двете страни и очакванията за пълна взаимна подкрепа доведоха до разочарования и огорчение. Разликата между гласовете изненада дори водещата от Молдова - блогърката Маргарита Друца, която обяви резултатите. След приключването на финала - Друца обясни във видео в профила си в ТикТок.

"Когато получих листа с резултата, който трябваше да прочета, видях: "Румъния - 3 точки". Първата ми реакция беше: "Шегувате ли се?" Излязох за няколко минути навън, не знаех как да се съвзема, а ми оставаше половин час до ефира. Тогава се обадих на директора на "Телерадио Молдова" и му казах - "Г-н Андрей, извинете, но отказвам да представя това". Как си представяте - имаме аудитория от 1 600 000 души в Румъния и аз трябва да гледам към камерата и да кажа - "Румъния - 3 точки". Особено сега, когато Румъния има толкова красива песен".

Част от острите коментари на румънски потребители в социалните мрежи бяха свързани с наративи, разпространявани от руската пропаганда, отбелязват медиите в северната ни съседка. Анализатори обясниха дадените малко точки с увеличаващо се руско влияние в бившата социалистическа република и намаляващо румънско влияние.

В разгара на спора Виктория Кушнир, една от членовете на молдовското жури, обясни, че изпълненията на състезателите са били оценявани по време на репетициите и че те били по-лоши от тези на финала. Тя също така каза, че е дала "много добра" оценка на Румъния и че не носи отговорност за оценките, дадени от колегите си.

По регламент всеки член на журито дава индивидуална оценка ден преди финала на база изпълнения по време на репетициите на песните, като присъжда оценка от 1 до 12 точки. Все още няма официална позиция или обяснение от страна на молдовското жури.

Коментар по темата направи представителят на Молдова на Евровизия Влад Сабаюк - Сатоши, който получи 12 точки от румънското жури и 10 от публиката. Той благодари за подкрепата от румънците и се обърна към тях с призив: "Не подхранвайте омразата. Нашите страни са били и ще бъдат приятели."

Румъния се класира на трето място, а Република Молдова зае осмото.

